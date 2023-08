Il ritorno dell'atleta olimpionica si avvicina; dopo il ritiro dalle competizioni avvenuto nel 2021, la ginnasta si appresta a gareggiare agli Us Classic di Chicago, dove è attesa in pedana alle ore 18:55 (01:55 ore italiane)

Cresce l'attesa negli Usa per il grande rientro di Simone Biles: la ginnasta quattro volte oro alle Olimpiadi e ben 19 volte campionessa mondiale torna a gareggiare agli Us Classic di Chicago, dopo il suo clamoroso "ritiro" dalle competizioni deciso durante i Giochi Olimpici di Tokyo di due anni fa. A 26 anni è apparsa in gran forma durante gli allenamenti ed è riuscita anche a realizzare con facilità il doppio carpio Yurchenko: si tratta del volteggio che aveva sbagliato a Tokyo e per il quale in quei giorni aveva riportato un blocco psicologico.

Le parole dell'allenatrice

"Non saremmo qui, se avessimo riscontrato qualche esitazione - ha detto Landi - Essere qui è la sua ferma volontà e noi la sosteniamo. Quindi finché ci dice che è pronta, continueremo". L'atleta medita il rientro già dallo scorso marzo, ma la decisione definitiva viene presa nel mese di maggio: "Direi che dopo il suo matrimonio, abbiamo visto un cambiamento nella sua formazione e nell'impegno a tornare - ha spiegato l'allenatrice - Può fare tutto quello che poteva fare prima. Penso che abbiamo usato gli allenamenti soltanto per rendere più semplice la gestione mentale e fisica. Simone ora è una donna sposata, è maturata. Sa quello che vuole e siamo intorno a lei per sostenerla".

Una storia oltre lo sport La decisione di ritirarsi da parte della Biles a Tokyo ha aperto un ampio dibattito sulla salute mentale nello sport e sulle pressioni per le alte aspettative. I suoi problemi negli esercizi erano stati causati dai cosiddetti "twisties", blocchi mentali che portano l'atleta a perdere consapevolezza sul proprio corpo e sull'esercizio che stanno eseguendo. Ma sulla sua situazione pesavano anche "i demoni" degli abusi subìti in nazionale. Biles, infatti, fa parte delle decine di ginnaste che hanno subìto abusi sessuali per mano del medico della squadra statunitense, ora in carcere, Larry Nassar; per questo motivo, continua a frequentare uno psicoterapeuta.