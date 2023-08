L' Italia della ginnastica ritmica si qualifica alle Olimpiadi di Parigi 2024 in virtù del quarto posto nell' all-around ottenuto ai Mondiali in corso a Valencia con un punteggio di 68.150 , 450 punti in meno della Spagna sul terzo gradino del podio. Oro per Israele e argento per la Cina. Le Farfalle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e Alessia Russo disputeranno le Finali di Specialità cinque cerchi domenica 27 agosto .

Obiettivo qualificazione olimpica raggiunto

"È stata una gara non all'altezza delle nostre aspettative - afferma subito dopo la gara la capitana delle Farfalle Alessia Maurelli in mixed zone - siamo partite con un esercizio molto falloso, un po' come l'anno scorso, ma quest'anno ci siamo riprese alla grande con il secondo ed è valso un altro quarto posto. L'obiettivo era quello della qualifica e l'abbiamo raggiunto". Ma il Mondiale non è ancora finito: "Abbiamo ancora una finale e ce la metteremo tutta per concludere questo Mondiale come vogliamo noi. Poi è arrivata una bellissima medaglia di gruppo del team Italia con le altre due individualiste. Sono un po' di anni che non scendiamo dal podio qui, una conquista che la dice lunga sul movimento italiano. Siamo molto contente di risalire sul podio con le nostre due ginnaste italiane".