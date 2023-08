Premier Padel unico tour mondiale, cosa cambia ora

Premier Padel, le novità dal 2024

Sì partirà con almeno 24 tornei, un numero consistente per garantire la continuità dello spettacolo ma non così elevato da mettere a rischio la condizione fisica dei giocatori, che arriveranno a dir poco spremuti al termine di questi due anni di coesistenza forzata tra WPT e Premier Padel. Il modello di riferimento sarà quello dell'Atp e uno degli obiettivi sarà certamente quello di distribuire omogeneamente le trasferte transoceaniche per evitare continui passaggi da un continente all'altro. Insomma, lo scenario è quello adatto a fare compiere al padel il definitivo salto in avanti per garantirsi quella dignità che ancora in troppi non gli riconoscono: montepremi più alti, stadi e palazzetti di primissimo livello, i più importanti broadcaster sportivi a livello mondiale e, cosa ancora più importante, la voglia e l'entusiasmo di scrivere una storia senza dover fare i conti con la sacralità di regole e meccanismi centenari, difficili da modificare o scardinare. Il padel può, anzi deve, sentirsi libero di sperimentare per tracciare la propria strada e Premier Padel non può non sfruttare l'occasione. Ad esempio, non ci dispiacerebbe affatto assistere a tornei giocati su superfici diverse (più o meno veloci) o con formule diverse (round robin, a squadre o addirittura doppio misto); Ci piacerebbe che crescesse ancora la differenza di velocità tra le palle usate da uomini e donne (per rendere più uniforme lo spettacolo) e perché no, che si arrivasse a un compromesso tra il gioco con i vantaggi e il killer point: perché non provare un ibrido, con il killer point a intervenire solo quando non si concretizzano i primi due vantaggi in un game? Siamo certi che queste edl molte altre siano considerazioni all'ordine del giorno nei luoghi in cui si decide il futuro del padel e aspettiamo con fiducia e curiosità di conoscere nel dettaglio il nuovo Premier Padel. Nel frattempo, siamo altrettanto curiosi di vedere cosa ci riserva la seconda metà di questa stagione in cui i due circuiti continueranno a camminare separati (anche se formalmente sono già una sola cosa) e in cui Tapia e Coello da una parte e Josemaria e Sanchez dall'altra la stanno facendo da padroni. Si riparte già la prossima settimana dalla tappa finlandese del WPT per poi spostarsi a Parigi nel mitico complesso del Roland Garros per il terzo Major di Premier Padel e si andrà avanti, quasi senza soste, fino a metà dicembre. Sky Sport vi racconterà ovviamente tutto e allora, come siamo soliti augurare ai nostri amici, BUON PADEL A TUTTI! E siamo certi che lo sarà…