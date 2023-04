5/7

"Il padel è uno degli sport che si sta affermando con crescente entusiasmo a Milano, in Italia e in tutto il mondo", ha commentato l'Assessora Martina Riva. "Dopo il grande successo dello scorso anno con oltre 27mila spettatori, a inizio dicembre 2023 Milano ospiterà nuovamente Premier Padel P1 (in diretta su Sky). Il Padel Pavilion progettato da Novembre Studio ha le caratteristiche per diventare uno degli impianti di punta per la pratica di questo sport, a livello amatoriale e professionistico