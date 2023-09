Italian Padel Awards, tra i premiati anche Totti

A Roma si è svolta la seconda edizione dell'unico premio dedicato al padel. Nove categoria dei premiati in una parata di stelle e leggende del mondo dello sport. Tra i protagonisti anche l'ex capitano giallorosso, Francesco Totti

Parata di stelle al Foro Italico di Roma per la seconda edizione degli Italian Padel Awards, l'unico premio rivolto a questa disciplina sportiva. Sul palco VIP, istituzioni, leggende del padel e top player internazionali a testimoniare la crescita consolidata di uno sport riconosciuto ormai a livello internazionale. Nove le categorie dei premiati: Legend, Rising Star, Team, Club, Coach, Italians, News, Tournament e Ambassador. In quest'ultima spazio anche a Francesco Totti, protagonista dell'Italian Padel Awards Challenge, una sfida tra due squadre di ex calciatori capitanate dall'ex 10 della Roma e da Demetrio Albertini. A vincere è stata la squadra guidata dall'ex rossonero con lo score di 2-1. Tra le leggende, premi alle gemelle Alayeto, allenate da Seba Nerone, e Arturo Coello. Applausi anche alla Nazionale Italiana, che ha scritto la storia agli European Games dello scorso giugno.