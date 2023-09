Canoa, slalom: due pass olimpici per gli azzurri

Una medaglia e due carte olimpiche arrivano per la squadra azzurra dai Campionati del mondo di canoa slalom in corso sul canale artificiale di Londra. Storico il risultato di Paolo Ceccon che porta l’Italia per la prima volta sul podio iridato con il C1. Per lui la qualificazione ai Giochi di Parigi, così come per Marta Bertoncelli che per la seconda volta ha regalato il pass a cinque cerchi all’Italia nella specialità del C1 femminile

Risultato straordinario per la canoa italiana che sale per la prima volta sul podio iridato con il C1 maschile grazie al 27enne Paolo Ceccon che ha conquistato una storica medaglia di bronzo . Quello ottenuto ai Campionati del mondo di slalom in corso sul canale artificiale di Londra è un risultato che vale anche la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Va ai giochi pure Marta Bertoncelli che per la seconda volta ha regalato il pass a cinque cerchi all’Italia nella specialità del C1 femminile.

Il bronzo di Ceccon

Il carabiniere di Bassano del Grappa, dopo aver acciuffato il decimo e ultimo posto utile in semifinale, si è superato nella gara per le medaglie: pulito e veloce tra le paline del canale olimpico, ha chiuso con il tempo di 98.90 alle spalle dell’oro sloveno Benjamin Savsek (97.40) e del francese Nicola Gestin, argento in 98.58. Per quanto riguarda invece la gara di Marta Bertoncelli, l’atleta dei Carabinieri si è piazzata al 12° posto in semifinale, l’ultimo utile per la qualificazione olimpica, con il tempo di 116.85. Sul podio la due britanniche Mallory Franklin, oro in 108.05 e Kimberley Wood (argento in 108.47), mentre il bronzo è andato all’australiana Jessica Fox (108.94).