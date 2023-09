'This is padel', al via su Sky la nuova rubrica

Per chi già ama il padel e per chi vuole conoscerlo meglio nasce "This is padel". In onda la prima puntata questa sera alle 21.30 su Sky Sport Tennis

Nasce il programma "This is padel" con un doppio appuntamento mensile. I protagonisti, le sfide e gli eventi nazionali e internazionali in collegamento con i circoli di tutta Italia. Oggi, venerdì 29 settembre, prima puntata alle 21.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Non mancherà lo “Sky padel tech”, la tecnologia al servizio del telespettatore, una lente di ingrandimento virtuale che aiuterà ad analizzare tecnicamente e tatticamente i colpi decisivi e le giocate più belle. In “This is padel” troveranno spazio anche gli eventi del padel dilettantistico e le analisi dei materiali tecnici più all’avanguardia. “This is padel”- curata e condotta da Alessandro Lupi- andrà in onda su Sky Sport Tennis, canale 203 della piattaforma Sky, in streaming su NOW e sarà disponibile on demand.