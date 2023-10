Le regular season più lunga e selettiva che c’è negli sport americani ha prodotto dopo 162 partite il suo verdetto . Ed è subito tempo di postseason MLB, il grande campionato di baseball di Major League. Ci sono alcune squadre che aspettavamo di trovare protagoniste ad ottobre, il mese che decide la stagione del baseball USA in brevi e spettacolari sfide che non lasciano speranze di recupero.

Ci sono gli Atlanta Braves che hanno dominato la regular season stabilendo tanti record con un attacco esplosivo che somma ai tanti fuoricampo una grande media in battuta. Ci sono i Los Angeles Dodgers, sempre una corazzata che ha tutto per vincere .

Ci sono quest’anno anche tante sorprese. L’ American League è stata vinta dai Baltimore Orioles , in crescita straordinaria, dopo un lungo duello con i Tampa Bay Rays . Due piccole realtà che producono risultati a budget ridotto. Vedremo squadre futuribili come Arizona e Miami, ma già presenti alla postseason 2023.

Le soprese maggiori vengono dalle squadre che non ci sono: non si sono qualificati Yankees, St.Louis Cardinals, Boston Red Sox, San Franciscio Giants, le squadre che hanno più titoli : insieme fanno 55 World Series vinte e 92 giocate. Ora staranno a guardare.

La programmazione di Sky Sport

In ogni giornata in cui saranno in programma partite durante la postseson MLB, ci saranno partite su Sky Sport. Si comincia da martedì 3 ottobre con gara 1 Tampa Bay-Texas alle 21.00 sul canale 208. Mercoledì 5 ottobre vedremo gara 2 Minnesota-Toronto alle 22.30 su Sky Sport Max. Le Wild Card Series sono al meglio delle tre partite, per cui giovedì sono in programma le eventuali gare 3. Le altre serie sono Milwaukee-Arizona e Philadelphia-Miami, e sono nel tabellone della National League