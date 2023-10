Staffetta Obiettivo Tricolore, l'arrivo a Parigi

Il traguardo di Parigi racchiude in sé un forte valore simbolico, poiché rappresenta non solo la meta finale di una grandissima impresa sportiva, ma il punto d’arrivo di lungo abbraccio olimpico tra due città, Cortina d’Ampezzo e Parigi, che nel prossimo triennio ospiteranno i Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali.

I ragazzi di Alex Zanardi ce l’hanno fatta a compiere la grande impresa di portare, da Cortina d’Ampezzo a Parigi , il testimone di una staffetta simbolo di inclusione , resilienza e speranza, durata tre settimane (10 settembre - 1 ottobre) e che ha visto 70 atleti paralimpici (reclutati da Zanardi con il progetto Obiettivo3) percorrere 1.800 chilometri in 22 tappe , attraversando il Veneto, l’Emilia-Romagna, la Lombardia, il Piemonte, la Valle d’Aosta, il confine italo-francese, per poi risalire la Francia attraverso le regioni dell’Alvernia-Rodano-Alpi, della Borgogna-Franca Contea e dell’Ilê-de-France in sella ad handbike, biciclette, carrozzine olimpiche, di corsa e canoa e a spinta di gambe, braccia e cuore. Il testimone è arrivato sotto la Tour Eiffel a mezzogiorno, portato dagli atleti Marta Antoniucci (paraciclismo), Pierluigi Maggio (paratriathlon), Eleonora Mele (paraciclismo), Leonardo Percoco (handbike) e Ivan Territo (paratriathlon), partiti dal castello di Brie-Comte-Robert alle ore 8.30.

I campioni e i testimonial dell'iniziativa

Molti sono stati i campioni e i testimonial che hanno aderito all’iniziativa, perché ispirati dal valore in essa contenuto. Dalla madrina della manifestazione Giusy Versace, atleta paralimpica e oggi Senatrice della Repubblica, agli attori comici Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri (in arte Luca & Paolo che hanno lanciato la staffetta attraverso 4 divertenti sketch comici pubblicati sui canali social di Obiettivo3, a Gianni Bugno, Hervé Barmasse (Enervit Ambassador), Kristian Ghedina, Francesco Moser, Federico Pellegrino (Enervit Ambassador), Paolo Bettini, Daniel Fontana (Enervit Ambassador), i ciclisti paralimpici Andrea Tarlao, Fabio Radrizzani e l’ex plurimedagliato Giancarlo Masini, mentre in Francia si sono uniti agli atleti anche il paraciclista Jean Claude Thievent, la nuotatrice paralimpica Laura Mahieu e Ludivine Munos, ex campionessa di nuoto paralimpico e oggi Responsabile dell’Integrazione Paralimpica di Parigi 2024. La grande staffetta Obiettivo Tricolore ha centrato anche un altro importante traguardo: ha stimolato curiosità in persone nuove e questo rappresenta il traguardo più importante e socialmente più utile.