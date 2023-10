Bugari corre dalla Puglia a Milano per gli animali

L'olimpionico ha attraversato tutta l'Italia correndo dal 9 al 30 settembre per raccogliere fondi e sostenere le attività dell’associazione Essere Animali. E' partito da Santa Maria di Leuca in Puglia ed è arrivato a Milano, l’ultima tappa di un percorso che lo ha visto correre un totale di 1140 km in soli 22 giorni

L’atleta olimpionico Riccardo Bugari ha realizzato un’impresa unica: attraversare tutta l’Italia lungo la costa adriatica grazie a una serie di 22 ultramaratone da 50 km al giorno. Il campione, che ha rappresentato l’Italia alle Olimpiadi invernali del 2018 a Pyeongchang nel pattinaggio su ghiaccio, è stato il protagonista di un’impresa sportiva senza precedenti, correndo dal 9 al 30 settembre per raccogliere fondi e sostenere le attività dell’associazione Essere Animali. Bugari è partito da Santa Maria di Leuca in Puglia ed è arrivato a Milano, l’ultima tappa di un percorso che lo ha visto correre un totale di 1140 km in soli 22 giorni, con una media di 5’45” al km. Un’iniziativa mai realizzata prima in Italia e un’ulteriore conferma che l’alimentazione vegana non impedisce di praticare sport anche a livello agonistico. Infatti oltre a essere un grande sportivo è volontario di Essere Animali e a spingerlo a correre è stata proprio la voglia di difendere concretamente gli animali, raccogliendo oltre 13.500 euro per sostenere le azioni legali dell’associazione. Il suo progetto ha preso il nome di RUNNING ITALY FOR ANIMALS.