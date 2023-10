Fontana: "Niente gare fino a chiusura indagine"

"Sono una donna di parola, quindi non parto per Montreal". Inizia così il lungo post sui social pubblicato da Arianna Fontana che ha annunciato il forfait per le prime gare stagionali di Coppa del Mondo, in programma il prossimo weekend in Canada. La campionessa azzurra di short track prosegue la sua battaglia con la Federghiacchio, confermando che non gareggerà fino a quando la procura federale non si pronuncerà sulle denunce all'indirizzo dei compagni che avrebbero tentato di farla cadere in allenamento. "Come dico da un po' di tempo, non gareggerò fino a quando questa situazione non sarà risolta e l'indagine non sarà chiusa" ha aggiunto Fontana su Facebook.