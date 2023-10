World Padel Tour, su Sky il Menorca Open

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione 2023 del World Padel Tour con la tappa di Menorca, la ventiduesima del circuito professionistico WPT. Si entra nella fase finale della stagione, c’è un po’ di respiro per i giocatori dopo l’annullamento della tappa di Giza, in Egitto, prevista a fine mese. Senza Fernando Belasteguin, fermato da un infortunio, il torneo maschile di Menorca vive sul duello per la coppia numero 1 tra Tapia/Coello e i Superpibes Stupaczuk/Di Nenno. Tra le donne, aritmeticamente certo il numero 1 per Josemaria/Sanchez, si accende la sfida per chi arriverà alle spalle delle due spagnole.

I quarti da venerdì 27, domenica le finali

Su Sky e in streaming su NOW da venerdì 27 a domenica 29 ottobre live le sfide dai quarti di finale in poi. Si parte venerdì 27 alle 9.30 su Sky Sport Max e NOW e alle 15.30 su Sky Sport 253 e NOW con telecronache di Emiliano Pozzoni-Emiliano Siciliani, Gaia Brunelli-Antonio Signore, alias Junior Cally e Stefano De Grandis-Nicolò Cotto. Sabato è il giorno delle semifinali: al mattino su Sky Sport Tennis, Sky Sport 257 e NOW dalle 10 con telecronache di Emiliano Pozzoni e Mauricio Algarra, al pomeriggio su Sky Sport 258 e NOW dalle 16, con il commento di Alessandro Lupi e Gustavo Spector. Infine la domenica con le finali: la femminile alle 10, la maschile alle 12 su Sky Sport Tennis, Sky Sport 258 e NOW; il commento sarà di Alessandro Lupi e Gustavo Spector. Durante il weekend da non perdere la terza puntata di "This is Padel", la trasmissione di Sky Sport curata da Alessandro Lupi, disponibile anche on demand.