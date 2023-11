In seguito alla morte del giocatore di hockey Adam Johnson, avvenuta lo scorso 29 ottobre durante il match tra Nottingham Panthers e Sheffield Steelers a causa di un colpo fortuito ricevuto alla gola dalla lama del pattino di avversario, quest’ultimo (il cui nome non è stato rivelato per questioni di privacy) è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo

TRAGEDIA IN INGHILTERRA: GOLA TAGLIATA, MORTO GIOCATORE DI HOCKEY