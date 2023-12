Al via il Milano Premier Padel, live su Sky

Sei giorni di puro spettacolo in diretta: a Milano le sfide più appassionanti tra i top players mondiali. Appuntamento da martedì 5 a domenica 10 dicembre con il Milano Premier Padel P1 live su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Aggiornamenti, analisi e grandi ospiti live ogni giorno su Sky Sport 24

Su Sky e in streaming su NOW si conclude in grande stile la stagione del Premier Padel 2023 con il secondo grande evento ospitato dal nostro Paese, il “Milano Premier Padel P1”, appuntamento attesissimo dal pubblico degli appassionati che affolleranno le tribune dell’Allianz Cloud o seguiranno in TV l’evento, trasmesso in 180 Paesi in tutto il mondo.

Live su Sky Sport Tennis dal 5 al 10 dicembre

La tappa milanese del prestigioso circuito della FIP International Padel Federation sarà ogni giorno in diretta su Sky Sport Tennis e NOW da martedì 5 dicembre fino alle finali di domenica 10. Le sfide più appassionanti andranno in scena nell’Allianz Cloud del capoluogo lombardo, per un appuntamento che vede riuniti i principali atleti del tabellone maschile ma anche, per la prima volta, le atlete più importanti nel tabellone femminile.