La nuova era del padel può avere ufficialmente inizio. Quella del Premier Padel, che dalla prossima stagione, dopo due anni di convivenza non sempre pacifica col World Padel Tour e la sua relativa acquisizione, sarà l’unico circuito nel quale si destreggeranno i giocatori più forti del mondo . Proprio oggi, infatti, è stato annunciato l’attesissimo calendario del 2024, che vedrà lo svolgimento di 25 tornei in 18 Paesi di 5 continenti durante tutto l'anno, dei quali ben tre si giocheranno in Italia : altre al Major di Roma , al Foro Italico dal 17 al 23 Giugno e al P1 di Milano , che conferma il suo appuntamento con l’Allianz Cloud dal 2 all’8 dicembre, entrerà in calendario anche la tappa di Genova , che ospiterà un P2 dal 15 al 21 Luglio.

Premier Padel 2024, il calendario nel dettaglio

La stagione inizierà il 26 febbraio 2024 con il Riyadh P1, che si svolgerà nell'ambito della Saudi Arabia's Riyadh Season, e sarà immediatamente seguito dal Qatar Major. Il tour si sposterà poi in Messico e Venezuela in Sud America prima di arrivare a Bruxelles e Andalusia in aprile e maggio. In seguito, il tour tornerà in Sud America, dove per la prima volta il Premier Padel approderà in Paraguay e Cile. Il tour torna poi in Europa in giugno e luglio, con la doppia tappa italiana di Roma e Genova, prima di una pausa di metà stagione in agosto. La stagione riprenderà poi in Europa e nel Medio Oriente, con le nuove tappe, tra le altre, di Rotterdam, Dusseldorf, Svezia, Dubai e Kuwait City, prima che il Milano P1 chiuda la stagione regolare, come ha fatto negli ultimi due anni. Infine, l’ultimo appuntamento dell’anno con la prima edizione in assoluto delle Premier Padel Tour Finals che si svolgeranno a Barcellona dal 18 al 22 dicembre 2024 e vedranno le 8 coppie meglio classificate contendersi il trofeo finale della stagione 2024 del Premier Padel.