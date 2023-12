Da Bagnaia a Sinner, i Collari d'oro del 2023

Il 2023 è stato, per l'Italia sportiva, un anno di successi, e di successi di tutti i tipi: da Gianmarco Tamberi campione mondiale di salto in alto, fino ai trionfi della scherma azzurra e della squadra di Coppa Davis, senza dimenticare le vittorie iridate di Pecco Bagnaia nel motociclismo e quelle di tanti atleti paralimpici (nuotatori su tutti). La maggior parte dei protagonisti era presente oggi a Roma per ricevere nella palestra monumentale del Foro Italico il Collare d'oro al merito sportivo.