Buffa Talks, puntata speciale da oggi su Sky

Un viaggio nella storia e nelle storie di sport raccontate da Federico Buffa, a dialogo con il direttore di Sky Sport Federico Ferri, su Sivori, George Best, la Premier, Jordan, i campioni del mondo di rugby e le storie di Natale. La produzione originale torna con un appuntamento speciale

C’è un periodo dell’anno nel quale le storie che raccontiamo e che desideriamo ascoltare hanno una forza benefica e un intento confortante più potente che mai: il Natale. I racconti di Natale sono combinazioni di emozioni, leggende e ricordi che valicano i confini del tempo e dello spazio, narrano di speranza e condivisione, sono favole che somigliano a miracoli e hanno tutte in comune una cosa: la magia, come le storie che faranno compagnia in questa puntata speciale, che hanno come filo conduttore lo sport e tutti quei valori che, fin dalla prima puntata, questo programma ha provato a raccontare. Ospite d’onore dell’ultimo episodio di questa stagione non poteva che essere ambasciatore e interprete perfetto di quegli ideali e virtù.

Le storie di Natale Protagoniste del primo episodio della quinta puntata di Federico Buffa Talks saranno dunque le storie di Natale che nel corso di questi anni hanno tenuto compagnia agli abbonati di Sky Sport. Molti vorrebbero riascoltare sempre le stesse, chi per nostalgia chi per provare emozioni che di persona non hanno mai vissuto; altri si aspettano di rivivere le vittorie più sorprendenti dell’anno che sta per concludersi. Altri ancora hanno solo bisogno di ascoltare messaggi di speranza e condivisione, favole di sport che somigliano a miracoli.

Si parte dal Michael Jordan La prima storia di Natale di Federico Buffa, targata Sky Sport, compie quest’anno dieci anni. Era dedicata a una delle più grandi icone sportive della storia: Michael Jordan. Proprio dal leggendario MJ parte questo nuovo viaggio attraverso ricordi, personaggi e vicende di sport che hanno lasciato un segno indelebile nei cuori di molti. Il ricordo di Federico Buffa torna sulle Finals del 1997 (vinte dai Chicago Bulls di Jordan) vissute a bordo campo come commentatore, spalla di Flavio Tranquillo: "Jordan – ricorda Buffa – era il king maker di una gigantesca partita a scacchi. Decideva tutto lui, era una cosa che non capita di vedere tante volte. Lui dominava completamente, mentalmente, fisicamente e questo lo consegnò veramente al Pantheon dello sport. E non è un caso che dopo tanti anni la sua icona, pure grazie a un paio di scarpe, sia ancora così attuale".

Boxing Day, George Best e Stanley Bowles NBA a Natale significa Christmas Day, come Premier League sotto l’albero chiama il Boxing Day, e restando in tema di calcio inglese due sono i personaggi che Buffa ha scelto di ricordare in occasione di queste feste natalizie: il primo è il protagonista di uno degli episodi più iconici della serie Storie di Campioni, presentato a Natale del 2014: George Best, mito intramontabile del calcio, metà uomo, metà leggenda, che continua ad affascinare gli amanti di calcio di tutto il mondo. Il secondo è Stanley Bowles, storico e talentuosissimo attaccante di City, Queens Park Rangers e Nottingham Forest, protagonista di una delle due storie inedite di questa puntata. "Bowles – racconta Buffa – era un idolo assoluto, infatti oggi c’è una parte dello stadio del QPR in suo onore. Non era George Best, ma aveva delle caratteristiche alla Best, mancino, creativo, sempre fuori dai giochi, nel senso che si inventa calcio quando gli piaceva. Della mia esperienza giovanile in Inghilterra mi porto dietro lui e il suo modo di stare al mondo…".

La 'partita di Natale" del 25 dicembre 1914 In questa puntata speciale trova spazio anche la storia di Natale per antonomasia, uno delle più belle “favole” sportive mai tramandate. Una storia vera di sport e di pace, la “partita di Natale” che si svolse la mattina del 25 dicembre 1914, nel bel mezzo della Prima Guerra Mondiale, tra le trincee delle Fiandre: da un lato i tedeschi, dall’altro i francesi e gli inglesi, in mezzo lo spirito del Natale e una tregua sancita da una serie di “cessate il fuoco” non ufficiali, avvenuti proprio quel giorno, in varie zone del fronte.

Omar Sivori, tra i personaggi più affascinanti della storia del calcio Ma non è finita qui per gli appassionati di calcio, che potranno appagare la loro sete di racconti e aneddoti con un’altra figura storica e indimenticabile: Omar Sivori, per Federico Buffa: "Uno dei personaggi più affascinanti della storia del calcio italiano e mondiale".

Il Sudafrica del rugby campione del Mondo e il ricordo di Aldo Giordani Spazio, poi, anche per uno degli eventi sportivi che più hanno lasciato il segno in questo 2023: la vittoria del Sudafrica in Coppa del Mondo, contro gli All Blacks; e infine, per il ricordo di un personaggio fondamentale nella storia della narrazione sportiva italiana: Aldo Giordani, ex giocatore e allenatore di basket, poi giornalista e telecronista sportivo, scomparso nel 1992. "Era come un maestro giapponese – ricorda Buffa, che lavorò con Giordani nella redazione del settimanale Superbasket, da lui fondato – nel senso che non ti insegnava le cose perché imparavi guardando, leggendo. Lui non ti diceva: “Guarda come si fa”, ma ti correggeva il pezzo e tu capivi, leggendo, come lui voleva che raccontassi, o comunque ti faceva ragionare".

Gigi Datome protagonista del secondo episodio Non è un caso che la prima parte di questa puntata natalizia di Federico Buffa Talk si chiuda con una storia di basket, perché il protagonista del secondo episodio sarà Luigi Datome, un campione partito giovanissimo da Olbia e cresciuto tra Siena e Roma, fino ad approdare all’NBA, tornato poi in Europa per vincere tutto con il Fenerbahce e chiudere al meglio la sua carriera in Italia all’Olimpia Milano, con uno scudetto e un titolo MVP. Per anni capitano e volto del basket azzurro, fino al suo recente ritiro, Gigi Datome è ambasciatore e interprete perfetto dei valori che questo programma prova a raccontare.

