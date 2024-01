Rizzo è medaglia di bronzo nel programma libero

Un terzo posto può essere un’impresa. Una medaglia di bronzo può avere un valore inestimabile. Non è la più preziosa vinta da Matteo Rizzo agli Europei di pattinaggio artistico; lo scorso anno portò a casa quella d’argento. Ma essere presente a Kaunas era stata una sfida, una scommessa, una lucida follia. Rizzo ha un problema all’anca che lo ha tormentato in questa stagione. Ha rinunciato ai campionati italiani e ha avuto il benestare dei medici per allenarsi solo due settimane fa. Due settimane sono nulla in una specialità difficile fisicamente e di testa come il pattinaggio. Matteo ha dimostrato ancora una volta dove si può arrivare con una determinazione feroce come la sua. Il sesto posto dopo il programma corto sembrava già una piccola impresa. Invece è stato solo il preludio del capolavoro arrivato nel programma libero. Un programma solido, con perfino il rimpianto di un quadruplo diventato triplo, ma pattinato fino alla fine. La musica scelta per il suo programma è “Fix You” dei Coldplay. Una scelta fatta ovviamente ad inizio stagione, ma che è stata una profezia, una preveggenza. Una canzone consolatoria, che parla nel testo della necessità di rimettersi in sesto quando nella vita succede qualcosa che ti rende triste o ti colpisce. Matteo Rizzo ora dovrà mettersi in sesto, perché ha già programmato l’operazione che dovrà risolvere il problema fisico e permettergli di recuperare la piena efficienza. Milano-Cortina 2026 si avvicina. È una scelta dolorosa ma necessaria. La stagione agonistica finisce qui, ma con la medaglia di bronzo al collo. Per l’atleta delle Fiamme Azzurre è la terza medaglia conquistata in carriera agli Europei: due bronzi e un argento.

Gli altri risultati

Servirà un fisico d’acciaio per avvicinare fenomeni come il francese Adam Siao Him Fa che ha vinto l’oro senza problemi e senza essere perfetto. Se lo può permettere, visto che possiede tanti elementi di salto con quattro rotazioni. Nel pattinaggio maschile fanno la differenza. Per lottare a livello mondiale bisogna saper eseguire più salti quadrupli, come Ilia Malinin (protagonista dello show Bol On Ice, in onda domenica 14 gennaio su Sky Uno alle 17.35 e su TV8 alle 19). Siao Him Fa si è anche concesso l’arroganza di eseguire un salto mortale all’indietro, che è vietato dal regolamento, per il quale è stato anche penalizzato. Era un omaggio al pubblico. Tanto era sicuro che avrebbe vinto lo stesso. L’Italia piazza tre atleti nelle prime dieci posizioni. Gabriele Frangipani ha trovato finalmente continuità e il quarto posto finale dimostra che è pronto per avvicinare la zona medaglia. Nikolaj Memola ha chiuso decimo, con ancora tanto da imparare ma con tanto tempo a disposizione per riuscire ad arrivare dove vuole. Ha 20 anni e un buon talento su cui investire. Siamo una potenza del pattinaggio e ora aspettiamo la gara di danza dove la coppia azzurra Guignard-Fabbri è in testa dopo il primo segmento di gara.