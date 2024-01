Arriva la prima vittoria in coppa del mondo per l'Italia dello skeleton. Amedeo Bagnis sale sul gradino più alto del podio nella gara maschile disputata a St.Moritz, sull'unica pista al mondo naturale, consentendo alla squadra azzurra di aggiudicarsi il successo inedito nella sfera di cristallo. Il 24enne di Vercelli ha ottenuto un vantaggio di 56 centesimi sulla concorrenza nella manche di apertura, e in quella del pomeriggio è arrivato a oltre 9 decimi di vantaggio, prima di tagliare in sicurezza il traguardo con un tempo di 2'14″07, davanti al tedesco Christopher Grotheer, in ritardo di 56 centesimi, mentre il britannico Matt Weston ha completato il podio con il terzo posto a 98 centesimi. L'Italia fa festa anche nella prova femminile, con il secondo posto di Valentina Margaglio che dopo il piazzamento raccolto prima di Natale ad Innsbruck, si è ripetuta a St. Moritz, chiudendo la gara alle spalle della sola olandese Kimberley Bos.