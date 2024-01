Bol On Ice, lo spettacolo del pattinaggio su Sky

La magia del pattinaggio su ghiaccio in un grande show con campioni di livello mondiale come Ilia Malinin, la coppia Papadakis-Cizeron, alcuni dei migliori atleti italiani e artisti capaci di acrobazie spettacolari. Appuntamento domenica 14 gennaio su Sky Uno alle 17.35 e su TV8 alle 19, poi da martedì 16 sui canali Sky Sport

Il cast è una garanzia. Ilia Malinin è attualmente il pattinatore più richiesto al mondo . Americano, figlio di genitori russi che hanno gareggiato per l’Uzbekistan e poi sono andati ad allenare negli Stati Uniti. Ha vinto le ultime finali del Grand Prix e arriverà da favorito ai prossimi mondiali . Anche in uno spettacolo, la sua strabiliante abilità nei salti è puro piacere per gli appassionati, una scoperta per chi ancora non lo conosce. Malinin è in questo momento uno degli atleti più importanti nel mondo dello sport. Perché nessuno sa eseguire come lui il salto più difficile del pattinaggio, in quadruplo Axel . Perché nessuno sa eseguire con quattro rotazioni tutti i sei salti che un pattinatore può fare in gara. È una specie di Duplantis del pattinaggio, o un nuovo Plushenko (per rimanere allo sport con pattini e ghiaccio). Ha solo 20 anni e di Plushenko forse non ha ancora la maestria da artista consumato. Ma ha una esplosività fisica superiore. E un coraggio sconfinato, o forse una enorme fiducia nei suoi mezzi. Cattura il pubblico, lo esalta e si esalta. Al punto da eseguire nel finale dello show un colpo a sorpresa che vale, da solo, tutta l’attenzione del pubblico. Potrete dire di aver visto una cosa unica, potrete raccontarlo agli amici.

Ritorna un evento che sta diventando una piacevole e imperdibile tradizione. BOL ON ICE è emozione e divertimento puro, grazie al fascino del pattinaggio su ghiaccio, nella interpretazione di alcuni dei migliori performer al mondo . Grazia, eleganza, coreografie che toccano le stesse corde della poesia e che diventano pura arte visiva. Ma anche il gusto e il rischio del numero acrobatico , del salto che ferma il respiro del pubblico e strappa un commento di stupefacente ammirazione. Lo show messo in pista alla Unipol Arena di Casalecchio nell’edizione 2024 offre tutto questo, come e anche più delle passate edizioni.

La coppia di danza Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron sono una garanzia. Non bastassero i titoli vinti in carriera (5 Europei, 5 Mondiali e l’oro olimpico), basta vederli sul ghiaccio per capirne la grandezza. Arte in movimento . La coppia francese si è anche allenata con il Corpo di Ballo dell’opera per migliorare e inventare nuove coreografie. Una di queste l’hanno portata nello show. Indivisibili e inarrivabili. Sempre in attesa di decidere se difendere il titolo olimpico a Milano-Cortina 2026.

I pattinatori italiani: Sarina Joos, Ghilardi-Ambrosini e Beccari-Guarise

In BOL ON ICE non mancano le presenze italiane, in un momento particolarmente felice per il nostro pattinaggio. Con Sarina Joos, 17enne che viene dalla Svizzera ma con mamma e nonni italiani e che ha scelto di rappresentare l’Italia nelle gare. Con due fantastiche coppie di artistico come Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. Coppie che sanno fare spettacolo negli show e che sanno fare risultato nelle gare, come le medaglie conquistate negli Europei hanno dimostrato.

Gli acrobati del ghiaccio

Attenzione poi agli acrobati del ghiaccio, particolarmente amati dal pubblico. Con Philip Warren, Keegan Messing e Clement Pinel nessuna evoluzione è proibita. Sono dei fantastici intrattenitori, degli specialisti del backflip (il salto mortale all’indietro). È un elemento che si può vedere solo negli show perché in gara è vietato per l’eccessiva pericolosità. Nello spettacolo lo vedrete eseguire, con tutte le variazioni del caso. Pinel porta perfino all’eccesso un abbinamento particolarmente audace tra il ghiaccio e il fuoco. BOL ON ICE è un evento di grande piacere visivo, uno spettacolo dove arte e anche curiosità non vi lasceranno per un’ora. Mettetevi comodi, vi meritate uno spettacolo come questo.