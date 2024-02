Torino 2025, Malinin parteciperà al "Lights on U"

Un'altra stella internazionale si aggiunge al cast di "Lights on U", spettacolo di pattinaggio in programma il 24 febbraio al Palavela di Torino: si tratta del diciannovenne statunitense Ilia Malinin. L'evento, appuntamento importante verso i Giochi Mondiali Universitari invernali di Torino 2025, vedrà la partecipazione di personaggi del mondo del pattinaggio italiano e internazionale, come Carolina Kostner, la coppia Guignard-Fabbri, Nicole Schott e Lukas Britschgi

Torino 2025 svela un’altra stella per lo spettacolo al Palavela “Lights on U” del 24 febbraio: uno dei più grandi pattinatori del momento, Ilia Malinin, potrà essere ammirato dal pubblico italiano. Il diciannovenne statunitense, campione del mondo juniores sul ghiaccio di Tallinn nell’aprile del 2022 è il primo uomo ad avere completato con successo un quadruplo axel in una competizione ufficiale. Lo ha fatto il 15 settembre 2022 all’US International Figure Skating Classic di Lake Placid, la località che ha anche ospitato gli ultimi Giochi Mondiali Universitari invernali nel gennaio del 2023 e ha passato la bandiera FISU a Torino 2025. Malinin è iscritto dall’autunno 2023 alla George Mason University vicino a dove vive (Fairfax, Virginia) ed è un potenziale partecipante per la rassegna dell’anno prossimo, in programma proprio sul ghiaccio del Palavela.