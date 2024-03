Fontana torna in nazionale: sarà ai Mondiali

Arianna Fontana torna in pista. Assente dalla scena agonistica dalle Olimpiadi di Pechino 2022, la campionessa azzurra gareggerà ai Mondiali di short track in programma dal 15 al 17 marzo in Olanda, sulla pista del Rotterdam Ahoy. Una notizia a sorpresa che segnerà il rientro di Fontana in nazionale due anni dopo le tre medaglie olimpiche in Cina (tra cui l'oro nei 500 metri), ma soprattutto a seguito della nota battaglia con la FISG e i compagni accusati di averla fatta cadere volontariamente in un allenamento misto nel 2019. Aspettando il processo e che la giustizia sportiva facesse chiarezza sulla vicenda, l'azzurra aveva deciso di non partecipare più alle prove della Nazionale, dopo aver addirittura paventato la possibilità di gareggiare con gli Stati Uniti a Milano-Cortina. Ora, però, il rientro in nazionale dopo gli allenamenti nelle ultime settimane in Canada, a Montreal, località scelta per rifinire la preparazione.