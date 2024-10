Pallamano, qualif. Mondiali: c'è Italia-Bulgaria

A Chieti e in diretta su Sky Sport e NOW le Azzurre cercano un pass per il secondo turno. Formula raccolta in tre giorni: stasera la prima gara contro la Bulgaria, il 27 ottobre sfida lanciata al Lussemburgo

Inizia stasera, venerdì 25 ottobre, da Chieti la rincorsa della Nazionale di pallamano ai Campionati Mondiali 2025 . Alle 18.00 , nella "Casa della Pallamano" e in diretta su Sky Sport Arena e su NOW, le azzurre affronteranno la Bulgaria per la gara inaugurale del primo turno, in un girone a tre raccolto tutto nel fine settimana e che comprende anche il Lussemburgo. Formula del girone all’italiana, con la Nazionale che, archiviata la Bulgaria, tornerà in campo il 27 ottobre alle 18.30 proprio contro il Lussemburgo (diretta su Sky Sport Max ). Un unico pass per la seconda fase: accesso garantito alla sola prima classificata , che ad aprile sarà poi chiamata ad affrontare una delle formazioni provenienti dalle posizioni di vertice degli EHF EURO 2024 del mese prossimo.

Doppio appuntamento per l'Italia nel neo Ct Alvarez

Nell’Italia, che si allena in Abruzzo dallo scorso 20 ottobre, sarà debutto in gara ufficiale per il neo CT Alfredo Rodriguez Alvarez, spagnolo e ufficializzato nell’estate scorsa alla guida della Nazionale: “Qualificarsi alla fase successiva è molto importante per noi – spiega il tecnico – e per questo conosciamo la rilevanza dei due incontri. Crediamo di potere superare questo turno, ma queste qualificazioni aprono nel contempo il percorso progettuale legato a questa Nazionale. L’Italia che vogliamo mettere in campo dovrà mostrare intensità, concentrazione ed essere votata ad una pallamano attuale, orientata al gioco veloce”. Si riparte dal nucleo forte del roster, in primis dal capitano Ilaria Dalla Costa, a cui si aggiungono i rientri in organico del centrale Irene Fanton – in forza allo Strasburgo nella Ligue Butagaz Energie – e del pivot Angela Cappellaro proveniente dal Füchse Berlino. Per Italia-Bulgaria appuntamento stasera alle 18:00 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW. Domenica pomeriggio (ore 18:30) Italia –Lussemburgo è live su Sky Sport Max e su NOW.

