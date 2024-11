Pallamano, qualif. Euro: debutto azzurro in Spagna

Inizia stasera da Sagunto, in Spagna, la rincorsa dell’Italia della pallamano ai Campionati Europei 2026. Gli azzurri, alla loro prima gara ufficiale dopo lo storico ritorno ai Mondiali, affronteranno gli iberici dalle 21.00, in diretta su Sky Sport Max e in streming su NOW, in una sfida dal pronostico chiuso. Il palmares della Spagna parla chiaro: medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, terza nelle ultime due edizioni dei Mondiali, campione d’Europa nel 2018 e nel 2020. La squadra allenata da Jordi Ribera è una delle realtà al top del movimento internazionale.

Azzurri senza quattro titolari

L’Italia, dalla sua, cercherà di confermare il processo di crescita culminato col ritorno ai Mondiali conquistato nel maggio scorso battendo il Montenegro, ma dovrà anche fare a meno di quattro perdine fondamentali: assenti per infortunio il capitano Andrea Parisini e poi Giacomo Savini, Endrit Iballi e Umberto Bronzo. Sarà, insomma, una Nazionale ancora più giovane delle ultime uscite. Questo non riduce le motivazioni in casa azzurra. "La Spagna non ci temerà – spiega il CT Riccardo Trillini – ma certamente avrà rispetto di noi alla luce dei recenti risultati della nostra Nazionale. Dovremo meritarci ancora questo rispetto". Servirà una buona prestazione all’Italia, funzionale alla vera sfida da dentro-fuori, quella del 10 novembre a Fasano contro la Serbia. "Sappiamo che quella dovrà essere la nostra partita. Affronteremo una squadra molto forte – dice ancora Trillini – e con grandi motivazioni. A maggio sono stati in grado di battere la Spagna e non ci sottovaluteranno. Noi, dal canto nostro, sappiamo di avere nelle corde grandi imprese". Al Palazzo dello Sport di Sagunto previsto il tutto esaurito con poco più di 2700 spettatori. La Federazione spagnola ha già fatto sapere che l'incasso sarà interamente devoluto in aiuto alle vittime della Dana, la perturbazione che la scorsa settimana ha colpito la provincia di Valencia. Fischio d’inizio alle 21.00 a Sagunto per il match tra Spagna e Italia. Diretta Sky Sport Max e NOW.