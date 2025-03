Slalom Are, Shiffrin in testa dopo la 1^ manche

Mikaela Shiffrin è in testa al termine della 1^ manche dello slalom di Are (Svezia). Sotto una fitta nevicata, la 'divina' ha chiuso in 51.27, sfruttando anche il pettorale numero 1. L'americana, a caccia della vittoria 101 della carriera, precede di 0.43 la tedesca Lena Duerr. Squalificata per irregolarità negli attacchi degli sci la svedese Sara Hector, che era 3^. Quattro azzurre nelle 30, Lara Della Mea la migliore delle italiane: è 16^. Alle 12.30 la 2^ manche in diretta su Eurosport e in streaming su NOW