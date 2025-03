Ultima giornata di gare agli Europei indoor di Apeldoorn, in Olanda. Nel peso clamorosa delusione per Leonardo Fabbri, che non si qualifica per la finale: avanzano invece Weir e Ponzio. Zaynab Dosso insegue la finale nei 60 femminili. Ingebrigtsen nei 3000 andrà a caccia dell'ennesima doppietta dopo aver già vinto i 1500, si chiude con le finali delle 4x400. Tutto in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW