Ultima giornata di gare agli Europei indoor di Apeldoorn. L'Italia spera nelle medaglie che possono arrivare dal getto del peso maschile e tifa per Zaynab Dosso nei 60 femminili. Si chiude con le finali delle 4x400. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Si chiudono gli Europei indoor di Apeldoorn, con l’Italia che - forte di 5 medaglie già conquistate - nell’ultima giornata di gare spera in quelle che possono arrivare dal getto del peso maschile con Fabbri e Weir e dai 60 metri femminili, con Zaynab Dosso in pista. Nella sessione pomeridiana una finale dopo l’altra, comprese quelle delle 4x400. Come per le precedenti giornate, tutto in diretta su Sky, con la sessione mattutina dalle 8.55 alle 13.10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e NOW e con la sessione pomeridiana dalle 15.05 alle 19.15 su Sky Sport Arena e NOW.