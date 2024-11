Pallamano, oggi la gara tra Italia e Serbia su Sky

A Fasano la Nazionale in campo per la seconda giornata delle qualificazioni agli EHF EURO 2026. Sfida fondamentale per il passaggio del turno. Il DT Trillini: "Questa Italia può competere a livello internazionale". Diretta Sky Sport Max e NOW dalle 18:00

Sei mesi dopo l’ultima gara casalinga, l’Italia della pallamano torna a giocare di fronte al suo pubblico. Stasera (domenica), alle 18:00 al Palasport di Fasano, la Nazionale affronterà la Serbia per la seconda giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2026. Diretta su Sky Sport Max e su NOW per una sfida che, nonostante il calendario dica appena 120’ trascorsi, mette in palio già punti-chiave per rientrare in una lotta per il secondo posto o per un lasciapassare da migliore terza. Italia in fiducia. Gli azzurri mercoledì hanno fatto tremare la Spagna bronzo olimpico in trasferta a Sagunto: sconfitta di misura (31-30) contro una delle migliori squadre del mondo, chiaro segnale dello stato di forma, mentale e fisico, della Nazionale guidata da Riccardo Trillini.