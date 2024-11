Pallamano, qualif. Euro: Italia-Serbia 31-30

La notte di Fasano è colorata d’azzurro. Ancora un'impresa per l'Italia della pallamano che domenica ha battuto 31-30 la Serbia al Palasport di Fasano – di fronte a 2.500 spettatori – conquistando una vittoria di importanza capitale nel Gruppo 4 di qualificazione agli EHF EURO 2026. La 2^ giornata vede infatti la Nazionale, per la prima volta con questa formula, superare la squadra proveniente dalla seconda fascia e arrivare così lanciata alle gare di marzo contro la Lettonia, decisive per proseguire la corsa. Nel mezzo un altro appuntamento di enorme portata: i Campionati Mondiali, dove gli azzurri torneranno, nel gennaio prossimo in Danimarca, a distanza di 28 anni dall’ultima e unica partecipazione del 1997. Per l’Italia è la sesta vittoria nelle ultime otto partite, la quarta consecutiva in casa, risultato con il quale difendere l’imbattibilità aperta contro Turchia, Belgio e Montenegro nelle scorse qualificazioni ai Mondiali. A Fasano partita decisa negli istanti finali, con gol-vittoria realizzato dal 19enne Tommaso De Angelis.