Mondiali pallamano, oggi Italia-Tunisia su Sky

L'Italia della pallamano torna ai Campionati Mondiali dopo 28 anni. Debutto oggi alle 17.30 contro la Tunisia a Herning e in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, NOW e in streaming su skysport.it, sulla pagina YouTube di Sky Sport e sul profilo TikTok di NOW. Il Dt Riccardo Trillini: "Superare il primo turno è possibile"

Si comincia: a 28 anni dall’unica altra partecipazione, risalente al 1997 a Kumamoto, l’Italia della pallamano debutterà martedì ai Campionati Mondiali 2025. Partecipano 32 squadre suddivise in otto gironi e, per la prima volta, si disputeranno in tre nazioni: Croazia, Danimarca e Norvegia. All’Jyske Bank Boxen di Herning, in Danimarca, gli azzurri affronteranno la Tunisia per la prima delle tre gare che caratterizzano il percorso nel Gruppo B della fase preliminare. Inizio alle ore 17.30, appena dopo la cerimonia inaugurale in un campo che accoglierà 12.500 spettatori. Da sciogliere gli ultimi dubbi di formazione legati alle condizioni non ottimali del capitano Andrea Parisini, di Marco Mengon, Mikael Helmersson e Umberto Bronzo.

Tre partite dell'Italia live su Sky Sport, anche in streaming su skysport.it

Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, in streaming su NOW, su skysport.it, sul canale YouTube di Sky Sport e sul profilo TikTok di NOW per lo storico ritorno dei colori azzurri in un torneo iridato. Prima di tre partite, alla Tunisia, infatti, faranno seguito i match contro l’Algeria il 16 gennaio (ore 18) e la Danimarca il 18 gennaio (ore 20.30).