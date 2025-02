Bebe Vio presenta i WEmbrace Awards

Dopo il successo delle prime due edizioni, i WEmbrace Awards si preparano ad una nuova edizione, portando sul palco storie straordinarie e ad alto impatto emotivo.

Quest’anno, sotto il claim "TOGETHER OR NOTHING", i WEmbrace Awards celebrano il vero significato dello stare uniti, attraverso le incredibili esperienze di persone e progetti che non si sono arresi e hanno saputo trasformare i propri sogni in realtà. Un’occasione unica per lasciarsi ispirare e per scoprire come l’unione può davvero fare la differenza. La capacità di stare insieme, di fare squadra, di creare relazione unendo le forze e le idee, è l’unica vera forza naturale che ha sempre cambiato il mondo. L’evento, ideato e organizzato dall’Associazione art4sport ONLUS, fondata da Beatrice “Bebe” Vio Grandis insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio, è in programma giovedì 27 marzo alla Fabbrica del Vapore di Milano.