Boxe in lutto, morto a 76 anni George Foreman

George Foreman, leggenda della boxe, è morto a 76 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia sui social. Memorabile il match (perso) contro Muhammad Ali, passato alla storia come "Rumble in the Jungle" nel 1974 e ancora di più il ritorno sul ring a distanza di venti anni, conquistando il titolo e diventando il più vecchio campione del mondo della storia dei pesi massimi

Il mondo della boxe piange George Foreman, morto all'età di 76 anni. Ex campione dei pesi massimi, ha combattuto, e perso, contro Muhammad Ali nell'indimenticabile "Rumble in the Jungle" del 1974, uno dei momenti più storici dello sport mondiale, per poi conquistare il titolo due decenni dopo e diventare il più anziano campione del mondo nella categoria dei pesi massimi. Ad annunciare la scomparsa è stata la famiglia con una nota sul profilo Instagram: "Con profondo dolore, annunciamo la scomparsa del nostro amato George Edward Foreman Sr. che se n'è andato pacificamente il 21 marzo 2025 circondato da persone care. Un predicatore devoto, un marito devoto, un padre amorevole e un nonno orgoglioso e bisnonno, ha vissuto una vita segnata da fede incrollabili, umiltà e scopo. Un umanitario, un olimpionico e due volte campione del mondo dei pesi massimi, è stato profondamente rispettato - una forza per il bene, un uomo di disciplina, convinzione e un protettore della sua eredità, lottando instancabilmente per preservare il suo buon nome - per la sua famiglia".