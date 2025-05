Leone XIV nuovo Papa: "Il male non prevarrà"

Robert Francisc Prevost è il nuovo Papa. Ha scelto il nome di Leone XIV. E’ il 267esimo pontefice della storia, il primo americano, di origini italiane, francesi e spagnole, arcivescovo di Chicago, città in cui è nato, missionario in Perù. "La pace sia con tutti voi". Le prime parole del nuovo Papa, Leone XIV, affacciato alla Loggia delle benedizioni della basilica di San Pietro. "Il male non prevarrà, siamo tutti nelle mani di Dio. Senza paura uniti mano nella mano andiamo avanti, siamo discepoli di Cristo". E' un altro passaggio del discorso del nuovo pontefice. La folla lo acclama al grido di 'Leone, Leone' e l'inquadratura svela la sua emozione. Agostiniano, come si è presentato, ha parlato del bisogno di Dio e del Cristo: "Il mondo ha bisogno della sua luce, l'umanità necessita di lui per essere raggiunti da dio e dal suo amore. Costruiamo ponti con dialoghi, incontri per essere un solo popolo in pace".