Campionati Europei karate, da sabato live su Sky

Sabato a domenica live su Sky Sport Max e in streaming su NOW gli incontri decisivi per le medaglie della 60ª edizione della rassegna continentale in programma a Yerevan (Armenia). La squadra azzurra è composto da 21 atleti senior, impegnati nelle specialità di kata e kumite, individuali e a squadre

Su Sky e in streaming su NOW le fasi decisive dei Campionati Europei di karate. La 60esima edizione della manifestazione è in programma, fino a domenica 11 maggio , in Armenia , presso il Karen Demirchyan Sports and Concerts Complex di Yerevan .

Sabato e domenica live gli incontri decisivi

Si parte sabato 10 maggio, con le finali individuali di kata e kumite: dalle 7 per il bronzo, dalle 9.30 le finali che assegneranno le medaglie d’oro nella sessione mattutina. A seguire, dalle 13.45, la sessione pomeridiana delle finali per il bronzo e alle 16.15, fino alle 18, le altre finali per l’oro. Domenica 11 maggio toccherà alle finali a squadre: dalle 7 le finali per il bronzo, dalle 11 alle 14.20 in diretta le ultime finali per l’oro. Il telecronista sarà Ivano Pasqualino, il commento tecnico sarà affidato a Roberta Sodero.