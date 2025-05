Euro 2026: Italia con Ungheria, Islanda, Polonia

Sorteggiato a Herning il girone degli azzurri. L'Italia tornerà alla fase finale degli Europei dopo 28 anni. I Campionati Europei inizieranno il 15 gennaio prossimo in Danimarca, Svezia e Norvegia. Il Direttore Tecnico azzurro Bob Hanning: "Girone molto duro ma per noi sarà una grande esperienza per continuare a crescere"

Dt Hanning: "Girone molto difficile"

"È un girone molto difficile, non c’è dubbio. L’Ungheria - dice il Direttore Tecnico Hanning - è una delle migliori squadre al mondo, mentre l’Islanda a Kristianstad potrà contare su un grande supporto del pubblico. Anche la Polonia è un’avversaria molto dura, con una grande tradizione. Credo che per noi sarà una grande esperienza che ci permetterà di compiere ulteriori passi in avanti. Andremo a Kristianstad per vincere. Nelle ultime due partite non ci siamo espressi al massimo delle nostre potenzialità, ma abbiamo le qualità per giocare a questi livelli". A difendere il titolo sarà la Francia, che due anni fa alla LANXESS Arena di Colonia aveva superato la Danimarca all’extra time (33-31). La Svezia, una delle tre nazioni ospitanti, è anche la più vincente nella storia della competizione con cinque successi raccolti tra il 1994 e il 2022.