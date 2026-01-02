Brignone: "Ora è tempo di tornare con le ragazze"

Offerte Sky
Brignone si allena tra le porte: "Ora è tempo di tornare con le ragazze"

sci alpino

L'azzurra - che è tornata da poco sugli sci dopo il grave infortunio della scorsa stagione - ha postato su Instagram un messaggio, accompagnato dalle foto degli allenamenti di questi giorni a Courmayeur e Valgrisenche: "Allenarsi a casa è stato fantastico. Ora è tempo di tornare con le ragazze"

Federica Brignone punta l'Olimpiade, dopo il grave infortunio dello scorso aprile (frattura del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del crociato). In questi giorni la campionessa azzurra si è allenata sulle nevi di casa, quelle valdostane tra Courmayeur e Valgrisenche. Giornate che sono state l'occasione per avere i primi riscontri tra i pali, in attesa di poter tornare in gruppo con le compagne delle nazionali. Uno step successivo che permetterà di capire la condizione della vincitrice della coppa del mondo di sci dello scorso anno, a pochi giorni dall'appuntamento olimpico di Milano-Cortina. Brignone ha postato su Instagram le foto delle sue discese tra le porte, accompagnate da un messaggio che lascia ben sperare tutti i tifosi italiani: "Tornata tra le porte. “Allenarsi a casa è stato fantastico. Ora è tempo di tornare con le ragazze". 

