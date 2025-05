Boxe, test genetico obbligatorio: out Imane Khelif

La Federazione internazionale della boxe ha introdotto dei test sessuali obbligatori per determinare "l'idoneità degli atleti maschi e femmine che vogliono prendere parte alle sue competizioni per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e offrire condizioni di parità competitiva per uomini e donne". Il caso coinvolge anche l'algerina Imane Khelif che vinse l'oro a Parigi 2024. Non potrà partecipare ad altre competizioni se non si sottoporrà al test

Arriva il test genetico per determinare il sesso degli atleti. Lo ha introdotto la Federazione internazionale della boxe "per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e offrire condizioni di parità competitiva per uomini e donne". È il risultato dell'elaborazione di "un gruppo di lavoro creato dal World Boxing Medical and Anti-Doping Committee, che ha esaminato i dati e le prove mediche provenienti da una vasta gamma di fonti e si è consultato ampiamente con altri sport ed esperti in tutto il mondo. World Boxing ha scritto alla Federazione algerina che Imane Khelif, oro a Parigi 2024, non sarà autorizzata a partecipare nella categoria femminile alla Eindhoven Box Cup o a qualsiasi evento fino a quando non si sottoporrà al test sessuale