Europei ritmica, l'Italia vince il Team Ranking

L'Italia conquista per la prima volta la medaglia d'oro nel Team Ranking degli Europei di Ginnastica Ritmica. La squadra azzurra si posiziona davanti a Ucraina e Israele

L'Italia della ginnastica ritmica, come mai avvenuto prima, si aggiudica agli Europei la medaglia d’oro nel Team Ranking, la speciale classifica per nazioni data dalla somma degli otto attrezzi delle qualifiche individuali. Il totale di 273.850, davanti al team di madame Irina Deriugina, secondo con 271.300, alle israeliane, bronzo a quota 270.150, e alla Germania di Darja Varfolomeev (270.150) e alla Bulgaria di Stiliana Nikolova (260.650). Ininterrottamente dal 26 maggio, in tutte le giornate che assegnavano medaglie, incluso l’Europeo di Artistica a Tallinn, la FGI sale sul podio e sulle rive del Baltico, dopo il trionfo della squadra juniores ai cinque cerchi, torna a suonare l’Inno di Mameli.