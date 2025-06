Come riportato dall'Ansa, l'udienza preliminare per Emanuela Maccarani è stata fissata al 22 settembre dal giudice del Tribunale di Monza . Si tratta dell'ex direttrice tecnica dell'accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio (Monza)

Come riportato dall'Ansa, l'udienza preliminare per Emanuela Maccarani è stata fissata al 22 settembre dal giudice del Tribunale di Monza. Si tratta dell'ex direttrice tecnica dell'accademia internazionale di ginnastica ritmica di Desio (Monza).Tre giorni fa Maccarani era stata squalificata per tre mesi per "comportamento antisportivo" dalla giustizia sportiva della Federginnastica. L'accusa per maltrattamenti aggravati in famiglia con l'aggravante della minore età giunge dopo che la Procura di Monza aveva inizialmente richiesto l'archiviazione del caso. Tuttavia, la gip monzese Angela Colella ha poi disposto l'imputazione coatta.