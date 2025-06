Ayrton Senna è un simbolo dello sport, fonte d'ispirazione per chi persegue l’eccellenza e non smette mai di superare i propri limiti. Quando questi valori escono dalla pista per raggiungere i campi di beach tennis , due mondi apparentemente lontani rivelano una sorprendente affinità. Su queste basi, HEROE’S e SENNA hanno annunciato una collaborazione senza precedenti: il lancio della prima racchetta da beach tennis in edizione limitata (530 esemplari) ispirata alla carriera di Ayrton Senna . Il design esclusivo della racchetta rende omaggio alla sua prima vittoria in Formula 1, con uno sfondo nero e finiture dorate che richiamano i colori della sua monoposto. La firma del campione e una delle sue citazioni più celebri sulla ricerca della vittoria completano questo modello pensato per ispirare tanto gli appassionati quanto i collezionisti.

Alla scoperta del beach tennis, specialità tutta italiana

Nato a Comacchio (Italia) nel 1972, il beach tennis è oggi uno degli sport con racchetta più dinamici al mondo. ed è presente in oltre 50 paesi, conta più di un milione praticanti a livello globale. L'idea di base è semplice: giocare, in doppio o in singolo, con le racchette da tennis in un campo da beach volley. Nel corso degli anni, poi, lo sport si è evoluto, abbassando l'altezza delle reti per aumentare la spettacolarità e aggiungendo un vero e proprio regolamento, oggi rispettato in tutto il mondo. L’Italia non è solo il paese fondatore del beach tennis ma è anche un punto di riferimento a livello competitivo e organizzativo. Non a caso è in Italia che vengono organizzati i Mondiali individuali e molti dei migliori giocatori al mondo sono proprio italiani.