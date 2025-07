Impresa sfiorata per Pacquiao - 4 anni dopo l'ultimo incontro - contro Barrios nel Mondiale pesi welter di boxe. A 46 anni il pugile filippino ha messo in grande difficoltà il campione in carica, 16 anni più giovane, che però grazie al pareggio per 114-114 ha mantenuto la cintura

Quattro anni dopo l'ultimo incontro, il leggendario Manny Pacquiao è tornato sul ring per sfidare Mario Barrios nel Mondiale pesi welter all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. Nonostante i 46 anni, PacMan ha dimostrato di essere ancora in grandissima forma, tanto da mettere in seria difficoltà il campione in carica, in un incontro terminato in un pareggio in maggioranza per 114-114. L'americano così facendo ha mantenuto la cintura dei pesi welter WBC, ma il filippino, 26 anni dopo il suo esordio, ha convinto tutti.