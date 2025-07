Dubois ko, Usyk campione del mondo pesi massimi

Oleksandr Usyk è il campione del mondo dei pesi massimi (titolo riunificato WBA, WBC, WBO, IBF), L'ucraino a Londra ha battuto per ko al quinto round il britannico Daniel Dubois. Il pugile trentottenne originario della Crimea rimane imbattuto nella massima categoria dopo la sua 24esima vittoria: prima di questo incontro di riunificazione, deteneva le cinture WBA, WBC e WBO. A Wembley ha strappato la cintura IBF al suo avversario, diventando campione indiscusso. "Ringrazio Gesù, la mia squadra, Wembley", ha detto Usyk, che in passato ha ripetutamente dichiarato di combattere anche per il popolo ucraino. "Stasera, questa vittoria è per le persone di tutto il mondo", ha aggiunto, prima di spiegare che ora si sarebbe preso qualche mese di pausa. Dubois, da parte sua, "ha riconosciuto la superiorità" del suo avversario, nonostante lo abbia ripetutamente mandato giù prima di essere atterrato due volte al quinto round.