Addio Hulk Hogan, morta la leggenda del wrestling

Lutto nel mondo del wrestling: Hulk Hogan, nome d'arte di Terry Gene Bollea, è morto all'età di 71 anni. Come riportato per primo dal portale americano Tmz, la leggenda della Wwe è scomparsa a seguito di un arresto cardiaco avuto in mattinata nella sua casa a Clearwater, in Florida. Inutile l'intervento dei soccorsi.