Quarta puntata dell'inchiesta di Sky Sport Insider realizzata da Marco Salami e Alberto Pontara sullo stato dello sport in Italia: siamo il quarto Paese Ocse più sedentario (l’80,3% della popolazione non raggiunge adeguati livelli di attività fisica) e il peggiore se il focus si sposta in età adolescenziale 11-15 anni. Nonostante un netto miglioramento dei dati negli ultimi vent'anni, siamo in fondo alle classifiche europee anche per ore di educazione fisica nelle scuole