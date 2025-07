Morta la pugile Alejandra 'Locomotora' Oliveras

Lutto in Argentina per la morte a 47 anni della pugile Alejandra Marina "Locomotora" Oliveras. Ricoverata in ospedale dallo scorso 14 luglio per un ictus ischemico. Oliveras era arrivata a detenere sei titoli in cinque categorie diverse, entrando nel Guinness dei primati del pugilato femminile. Grande ammiratrice di Tyson, la 47enne Oliveras è stata la prima donna sudamericana ad entrare nella Hall of Fame del pugilato