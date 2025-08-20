Obiettivo Tricolore , la grande staffetta paralimpica ideata da Alex Zanardi nel 2020 per riunire l’Italia dopo il lockdown, è pronta a ripartire dopo un anno di stop dovuto agli impegni di Parigi 2024 per alcuni atleti del gruppo. La quinta edizione porterà sulle strade d’Italia la grinta e l’entusiasmo di 70 atleti paralimpici che in tre settimane attraverseranno percorreranno 1.790 chilometri , dimostrando come lo sport sia uno strumento di inclusione sociale e promozione culturale.

Si parte domenica 21 settembre dalla Puglia (Gallipoli, Leporano e Taranto) per proseguire verso la Basilicata (Matera e Lavello), Campania (Campolattaro) Abruzzo (Villetta Barrea e Avezzano), Lazio (Rieti), Umbria (Spoleto e Passignano sul Trasimeno), Toscana (Montalcino e Montevarchi), Emilia - Romagna (Casalecchio di Reno, Maranello, Modena), Veneto (Monselice, Padova, Paese, Fonzaso) per arrivare infine in Trentino con la tappa del Passo Rolle e l’arrivo nel prestigioso contesto del Festival dello Sport di Trento v enerdì 10 ottobre .

Partecipanti e novità

Protagonisti di questa nuova ed esaltante avventura saranno gli atleti di Obiettivo3 - il progetto sportivo di reclutamento e sostegno di atleti disabili fondato sempre da Zanardi nel 2017 - che di tappa in tappa si passeranno di mano il testimone in sella ad handbike, biciclette e carrozzine olimpiche. Spicca tra questi il nome Ana Maria Vitelaru, bronzo a Parigi 2024 nell’handbike e di molti altri atleti che lo scorso anno hanno vestito la maglia azzurra ai Giochi come il ciclista ipovedente Federico Andreoli e la ciclista Giulia Ruffato. Presente anche il campione europeo 2024 di paraciclismo Davide Cortini. Novità di questa quinta edizione saranno le ‘tappe challenge’ dove gli atleti affronteranno sfide ancor più impegnative in termini di chilometri da percorrere e dislivello da affrontare come un ultra trail di 400 km da Matera a Villetta Barrea, e i ‘bike climb’ come il Passo della Futa e il Passo Rolle. Infine, la nuovissima tappa di triathlon sprint sul Lago Trasimeno.

Le iniziative

Obiettivo Tricolore in molte tappe allestirà diversi villaggi sportivi aperti al pubblico, nei quali atleti e associazioni faranno conoscere e provare le diverse discipline paralimpiche. Saranno arricchiti da eventi speciali a carattere promozionale, sociale e di divulgazione culturale. I villaggi saranno presenti nelle tappe di Gallipoli, Avezzano, Rieti, Montevarchi, Maranello, Padova, Paese, mentre gli eventi saranno organizzati a Taranto, Montalcino, Modena, Fonzaso e Trento. La grande staffetta e i suoi protagonisti saranno inoltre salutati da oltre 2.000 studenti di ogni ordine e grado, che verranno accolti nei principali villaggi nei quali potranno provare e conoscere lo sport paralimpico, le sue discipline e le affascinanti storie dei suoi protagonisti. Non mancheranno poi i testimonial che pedaleranno accanto agli atleti di Obiettivo3 per rendere la sfida ancora più avvincente ed emozionante, come Kristian Ghedina, Daniele Bennati, Elia Viviani, Fabio Aru, Daniel Fontana, Paolo Kessisoglu, Alessandro Fabian, Veronica Yoko Plebani, Rigivan Ganeshamoorthy e Giusy Versace.