Italia, obiettivo podio con Raffaeli e Dragas

Subito protagonisti i colori azzurri nella prima fase di qualificazioni individuali ai Mondiali di ginnastica ritmica a Rio de Janeiro. Sofia Raffaeli, già oro mondiale nel 2022 e bronzo olimpico a Parigi 2024, e Tara Dragas, al debutto ai Campionati, hanno aperto la gara con le prove al cerchio e alla palla, chiudendo la prima giornata in piena zona medaglia

È partito tra i colori e l’entusiasmo del pubblico brasiliano il 41° Campionato Mondiale di Ginnastica Ritmica, il primo della storia disputato in Sud America. Una prima assoluta per la disciplina, che ha trovato nella vibrante atmosfera di Rio de Janeiro una cornice perfetta: palme, samba e tanta passione sportiva accolgono 100 individualiste e 36 squadre provenienti da 76 Paesi, in un’edizione da record. Nel cuore della Parque Olímpico Arena, già teatro di Rio 2016, l’Italia si presenta con ambizioni importanti sia nell’individuale che a squadre. Protagoniste della prima fase di qualificazioni individuali sono Sofia Raffaeli, già oro mondiale nel 2022 e bronzo olimpico a Parigi 2024, e Tara Dragas, al debutto ai Campionati. Le due azzurre hanno aperto la gara con le prove al cerchio e alla palla, chiudendo la prima giornata in piena zona medaglia.

Raffaeli quarta nella classifica provvisoria dell’All-Around Raffaeli, con un totale di 57.050, è attualmente quarta nella classifica provvisoria dell’All-Around, alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev oro olimpico a Parigi e campionessa del mondo in carica (60.950), della bulgara Stiliana Nikolova (58.750) e dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (58.150). L’azzurra ha mostrato solidità ed esperienza, conquistando l’accesso a due finali di specialità: "Sono contenta di come ho iniziato, ma so che ci sono ancora dettagli da migliorare. Il livello è altissimo, basta poco per guadagnare o perdere punti", ha sottolineato a fine gara, come sempre molto lucida e consapevole del livello altissimo della competizione, ma determinata, in vista delle prossime rotazioni.

Dragas, super esordio mondiale Straordinario l’esordio mondiale di Tara Dragas, che ha incantato con la sua espressività e una palla da 29.000 punti, valida per la terza posizione provvisoria nella specialità. Il suo totale (56.800) la colloca al sesto posto assoluto. "È il mio primo Mondiale e porto con me un elemento che porta addirittura il mio nome, questo mi dà una carica speciale. Per me è stata un’emozione grandissima. Volevo trasmettere energia e divertimento e dimostrare di poter competere con le migliori", ha commentato la diciottenne friulana, determinata a dare il massimo anche nelle prossime rotazioni.