Mondiali di Ginnastica Ritmica: Raffaeli di bronzo nell'All-Around, Dragas tredicesima

L'azzurra ha chiuso con un punteggio totale di 117.950 , migliorando sensibilmente la prestazione delle qualificazioni, dove era quarta. Il suo programma è stato solido e coinvolgente: Cerchio: 30.550 Palla: 29.100 Clavette: 29.000 Nastro: 29.300 . La corsa all'oro, come da pronostico, non ha avuto storia: Darja Varfolomeev , campionessa olimpica e del mondo in carica, ha dominato dall'inizio alla fine, chiudendo con un punteggio stratosferico di 121.900. Argento per la bulgara Stiliana Nikolova, capace di difendere il secondo posto dall'assalto di Raffaeli e dell'ucraina Onofriichuk. Più complicata la gara di Tara Dragas , frenata da due errori pesanti alle clavette nella terza rotazione. Dopo un buon avvio, la diciottenne friulana ha chiuso tredicesima , totalizzando 109.800 punti con questi parziali: Cerchio: 27.850 Palla: 28.250 Clavette: 25.700 Nastro: 28.000 . Per Dragas resta l'ottima esperienza maturata al debutto mondiale, coronata dalla qualificazione in due finali di specialità. E proprio le finali per attrezzo , in programma domenica, rappresentano il prossimo obiettivo per l'Italia.

Le parole delle due azzurre

Sofia Raffaeli, dopo il terzo posto conquistato a Rio de Janeiro ha detto: "Sono molto soddisfatta di questa finale All-Around. Ho conquistato la medaglia di bronzo e ne vado molto fiera. Tutto questo non era possibile senza tutte le persone che mi hanno seguito da dopo l'Olimpiade fino ad ora. Questa medaglia la dedico soprattutto alla mia famiglia, alla Ginnastica Fabriano che mi ha sempre sostenuto e alla mia casa, alla federazione che in questo periodo mi ha aiutato tanto e mi ha dato l'opportunità di gareggiare per l'Italia a questo mondiale pazzesco, e poi anche alle Fiamme Oro che mi seguono sempre".

Tara Dragas ha commentato così la tredicesima posizione nell'All-Around : "Non posso dire di essere soddisfatta, però sicuramente utilizzerò questa gara come un insegnamento, perché alla fine è dalle gare come queste che si riesce ad imparare le cose più importanti. Già domenica tornerò nelle finali di specialità con un'altra testa e sicuramente alle gare dopo terrò nel mio cuore e nella mia testa per sempre questa gara come un insegnamento positivo".