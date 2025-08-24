L'Italia chiude con quattro argenti i mondiali di canoa e paracanoa di Milano. Le medaglie di Susanna Cicali nel K1 5000 e Christian Volpi nel KL2 200 nella giornata di domenica 24 agosto si aggiungono a quelle conquistate venerdì 22 da Andrea Di Liberto nel K1 200 e da Viktoryia Pistis Shablova nel VL1 200. Il direttore tecnico Tommasini: "Il primo passo di un quadriennio che ci porterà alle Olimpiadi di Los Angeles"

Si concludono i mondiali di canoa e paracanoa che si sono svolti a Milano. L'Italia chiude con quattro medaglie d'argento conquistate da Andrea Di Liberto nel K1 200 e Viktoryia Pistis Shablova nel VL1 200 nella giornata di venerdì e Susanna Cicali nel K1 5000 e Christian Volpi nel KL2 200 conquistate nella giornata conclusiva, domenica 24 agosto. Conferma per Cicali dopo l'argento agli europei di Racice, il secondo posto in coppa del Mondo a Poznan e il bronzo ai World Games di Chengdu nel K1 short distance. "Stagione sorprendente - ha detto -, sono felicissima. Sono partita molto più forte rispetto alle mie aspettative. Il passo è stato un po' duro, però con la spinta del tifo di casa si può fare tutto". Per l'atleta fiorentina tempo di 23:54.97, dietro alla svedese Melina Andersson (23:10.86) e davanti alla norvegese Anna Margrete Sletsjoee (24:17.48).

Per Volpi invece un tempo di 44.21, battuto di un centesimo dall'uzbeko Azizbek Abdulkhabibov, terzo il campione del mondo David Phillipson. "L'importante era mantenere il sangue freddo e non aver paura di tentare - ha spiegato Volpi dopo la finale -. Sono andato in gara cercando di mantenere la freddezza necessaria. Non so se sarebbe andata allo stesso modo se avessimo rifatto la gara, perché i distacchi erano veramente minimi".