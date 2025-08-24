Mondiali canoa, i risultati di oggi degli italiani: l'Italia chiude con 4 argentimondiali canoa
L'Italia chiude con quattro argenti i mondiali di canoa e paracanoa di Milano. Le medaglie di Susanna Cicali nel K1 5000 e Christian Volpi nel KL2 200 nella giornata di domenica 24 agosto si aggiungono a quelle conquistate venerdì 22 da Andrea Di Liberto nel K1 200 e da Viktoryia Pistis Shablova nel VL1 200. Il direttore tecnico Tommasini: "Il primo passo di un quadriennio che ci porterà alle Olimpiadi di Los Angeles"
MONDIALI CANOA, L'ARGENTO DI DI LIBERTO È LA PRIMA MEDAGLIA ITALIANA
Si concludono i mondiali di canoa e paracanoa che si sono svolti a Milano. L'Italia chiude con quattro medaglie d'argento conquistate da Andrea Di Liberto nel K1 200 e Viktoryia Pistis Shablova nel VL1 200 nella giornata di venerdì e Susanna Cicali nel K1 5000 e Christian Volpi nel KL2 200 conquistate nella giornata conclusiva, domenica 24 agosto. Conferma per Cicali dopo l'argento agli europei di Racice, il secondo posto in coppa del Mondo a Poznan e il bronzo ai World Games di Chengdu nel K1 short distance. "Stagione sorprendente - ha detto -, sono felicissima. Sono partita molto più forte rispetto alle mie aspettative. Il passo è stato un po' duro, però con la spinta del tifo di casa si può fare tutto". Per l'atleta fiorentina tempo di 23:54.97, dietro alla svedese Melina Andersson (23:10.86) e davanti alla norvegese Anna Margrete Sletsjoee (24:17.48).
Per Volpi invece un tempo di 44.21, battuto di un centesimo dall'uzbeko Azizbek Abdulkhabibov, terzo il campione del mondo David Phillipson. "L'importante era mantenere il sangue freddo e non aver paura di tentare - ha spiegato Volpi dopo la finale -. Sono andato in gara cercando di mantenere la freddezza necessaria. Non so se sarebbe andata allo stesso modo se avessimo rifatto la gara, perché i distacchi erano veramente minimi".
Gli altri risultati degli italiani
Altre sei finali per gli italiani in questa ultima giornata: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei sono arrivati sesti nel C2 500 vinto dai russi Petrov e Shtyl (1:39.63), quinto Tacchini nel C1 5000, dopo aver lottato per il podio per tutta la prima metà di gara. Gara vinta dal moldavo Serghei Tarnovschi. Decimo invece Andrea Dal Bianco nel K1 5000 ultima gara della giornata, in cui ha vinto il danese Mads Brandt Pedersen. Settima posizione, infine, per Samuele Burgo e Tommaso Freschi nella finale del K2 500 conquistata dall'Ungheria, e per la diciannovenne Olympia Della Giustina con Veronica Biglia nel VL2 200. "È un percorso lungo e questo è il primo passo di un quadriennio che ci porterà alle Olimpiadi di Los Angeles - ha commentato il direttore tecnico del settore canoa velocità, Paolo Tommasini -. Siamo contenti, abbiamo creato una base che si fonda sulla consapevolezza, adesso bisogna solo lavorare".