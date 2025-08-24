Mondiali ritmica, Sofia Raffaeli oro nel cerchio

Esplora tutte le offerte Sky
Sofia Raffaeli ha vinto la medaglia d'oro nel cerchio ai mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. Nelle finali di specialità l'azzurra bissa il risultato di Sofia 2022. Alle spalle della ginnasta marchigiana, prima con il punteggio di 30.650, la bulgara Stiliana Nikolova (29.950) e la tedesca Anastasia Simakova (29.400). Raffaeli ha conquistato anche il bronzo nella palla

Sofia Raffaeli ha conquistato la medaglia d’oro d'oro nel cerchio ai Mondiali di ginnastica ritmica in corso a Rio de Janeiro. L'azzurra ha preceduto la bulgara Stiliana Nikolova, argento, e la tedesca Anastasia Simakova, bronzo. Successivamente Raffaeli ha conquistato la medaglia di bronzo nella palla. Davanti a lei la tedesca Darja Varfolomeev, oro con 29.850, e la statunitense Rin Keys, argento con 29.050. Sesto posto per l'altra azzurra, Tara Dragas, con 28.050. Sono tre le medaglie per Sofia Raffaeli, dopo il bronzo conquistato nell'All Around.

